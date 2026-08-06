Los Olivos: amenazan de muerte a alcalde e inspectores por cerrar cantinas y bares

Una presunta banda criminal estaría amenazando de muerte al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, así como a los fiscalizadores, luego que clausuraran, por diversas infracciones, bares y cantinas de la avenida Alfredo Mendiola.

Los negocios tenían licencia para el rubro de restaurantes y fuentes de soda, pero en las noches en los locales vendían licor y en las puertas se colocaban señoritas ligeras de ropa que invitaban a los caballeros a ingresar al establecimiento.

LA ORGANIZACIÓN J

Los mensajes amenazantes serían enviados por la autodenominada banda criminal “La organización J”, que exige a las autoridades municipales no interrumpir el funcionamiento de estos negocios, que los dejen trabajar sin problemas.

Incluso, para infundir más temor, la organización delincuencial estaría enviando estas amenazas a los familiares de las autoridades municipales; los criminales tienen los nombres y hasta las direcciones de sus viviendas.