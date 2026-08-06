Madre pide sanción ejemplar: psicóloga acusada de agredir a menor con autismo está desaparecida

En medio de lágrimas, la madre del pequeño pide justicia por el maltrato del que fue víctima su hijo por parte de Pamela Almenara, una bachiller en psicología a la que contrataron para reforzar sus terapias del infante.

Pide una sanción ejemplar para la agresora de su pequeño. Fueron las cámaras de seguridad las que revelaron el tormento que sufría el menor de 11 años, por parte de la profesional. El niño fue diagnosticado con autismo.

INDIGNADA PROGENITORA

La indignada progenitora señaló que la cuestionada Pamela Almenara tiene otra denuncia por agresión a un menor. Indicó que la profesional fue contratada a través de una agencia, luego que la anterior psicóloga de su hijo viajó.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la casa de la Almenara Loayza para conocer su versión de los hechos, pero nadie respondió. La mamá del menor espera que la investigación sea rápida y se castigue a la agresora.