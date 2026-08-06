Taxistas por aplicativo se oponen a carril exclusivo del Corredor Azul

En la cuadra 8 de la avenida Arequipa, un grupo de conductores de taxi por aplicativo realizan una protesta por la implementación del carril exclusivo bidireccional para el Corredor Azul, dispuesto por la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao.

TRÁFICO Y MÁS CONGESTIÓN VEHICULAR

Los conductores tendrán que tomar la avenida Petit Thouars para realizar sus recorridos, algo con lo que no están de acuerdo, ya que demorará aún más el traslado: “Los usuarios van a demorar dos o tres horas más”, manifestó un conductor, pues con la estrategia de la ATU se va a congestionar más las avenidas Petit Thouars y 28 de Julio.

Los protestantes también reclaman que desde la creación de la ATU no les han dado la oportunidad de formalizarse, igual que ocurre en provincia: “No somos gente mala, tenemos familias que viven de esta avenida”, explicó un taxista que habló en representación de todos los conductores en protesta.

Los taxistas están rechazando la medida, pero realizan una marcha pacífica y esperan que sean escuchados por parte de las autoridades. Cabe destacar que la ATU inició con la implementación del carril exclusivo en la avenida Arequipa desde este jueves 6 de agosto, la cual tiene una extensión de 1.5 kilómetros y va desde el jirón Emilio Fernández hasta Paseo Colón, la entidad señaló que el horario de funcionamiento va desde las 5 de la mañana hasta la medianoche.