Gobierno de Keiko Fujimori colocará geomallas en quebradas por riesgo por “El Niño”

La presidenta Keiko Fujimori anunció la colocación de 12 geomallas y 35 diques en distintas quebradas de Santa Eulalia y Chosica como parte de las acciones de prevención frente a posibles huaicos ocasionados por el fenómeno El Niño.

Durante una visita inopinada a un almacén, la mandataria aseguró que estos materiales habían permanecido abandonados durante los últimos años: “Estas geomallas fueron adquiridas hace 3 años, están en este almacén tiradas desde hace dos años atrás. La negligencia que ha habido en los últimos años es terrible”, comentó Fujimori a la prensa.

INVERSIÓN DE 70 MILLONES DE SOLES

Además, señaló que las geomallas fueron diseñadas específicamente para cada quebrada y que su instalación busca reducir el riesgo para las poblaciones expuestas a deslizamientos y huaicos: “para la colocación de estas geomallas calculamos que en tres o máximo cuatro meses se va a poder colocar ese proyecto”, puntualizó.

La presidenta precisó que el proyecto demandará una inversión de 70 millones de soles y que los ministerios involucrados coordinarán su ejecución para acelerar la distribución y colocación de los materiales en las zonas más vulnerables.