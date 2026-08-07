Buenos Días Perú

07/08/2026

Ate: vecinos reportan piques ilegales en avenida Ramiro Prialé

Ciudadanos extranjeros invaden varios carriles de la avenida Ramiro Prialé para realizar estas maniobras peligrosas y carreras clandestinas.



Vecinos se sienten cansados por los constantes piques ilegales que se realizan en la avenida Ramiro Prialé en Ate Vitarte, desde la medianoche hasta, aproximadamente, la 5 de la mañana, donde motociclistas realizan maniobras temerarias, con fuerte música y consumiendo bebidas alcohólicas. 

Ciudadanos extranjeros invaden varios carriles de esta importante avenida para realizar estas maniobras peligrosas y carreras clandestinas, situación que afecta a los residentes del sector porque el fuerte ruido les impide descansar. 

Para los vecinos, este es un serio peligro para cualquier conductor que circule a esa hora, debido al exceso de velocidad de los motociclistas y la falta de precaución para respetar las normas de tránsito. 

REPORTAN DESINTERÉS DE LA POLICÍA

Además, los moradores señalan que pese a haber reportado esta situación varias veces a la policía, los agentes en patrullas solo se quedan unos minutos y observan, pero no actúan para intervenir y terminar esta situación. Por ello, los vecinos piden de manera urgente a las autoridades que se realicen operativos permanentes para evitar que estas carreras ocasionen alguna tragedia.

 


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