Ate: vecinos reportan piques ilegales en avenida Ramiro Prialé

Vecinos se sienten cansados por los constantes piques ilegales que se realizan en la avenida Ramiro Prialé en Ate Vitarte, desde la medianoche hasta, aproximadamente, la 5 de la mañana, donde motociclistas realizan maniobras temerarias, con fuerte música y consumiendo bebidas alcohólicas.

Ciudadanos extranjeros invaden varios carriles de esta importante avenida para realizar estas maniobras peligrosas y carreras clandestinas, situación que afecta a los residentes del sector porque el fuerte ruido les impide descansar.

Para los vecinos, este es un serio peligro para cualquier conductor que circule a esa hora, debido al exceso de velocidad de los motociclistas y la falta de precaución para respetar las normas de tránsito.

REPORTAN DESINTERÉS DE LA POLICÍA

Además, los moradores señalan que pese a haber reportado esta situación varias veces a la policía, los agentes en patrullas solo se quedan unos minutos y observan, pero no actúan para intervenir y terminar esta situación. Por ello, los vecinos piden de manera urgente a las autoridades que se realicen operativos permanentes para evitar que estas carreras ocasionen alguna tragedia.