Villa María del Triunfo: sujetos serían parte de banda dedicada al robo de camionetas

Una banda de delincuentes intentó asaltar dos vehículos en menos de 24 horas durante la noche, en hechos registrados en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron uno de estos ataques ocurrido en el sector B de Villa El Salvador, donde los sujetos intentaron apoderarse de uno de los vehículos que se encontraba estacionado dentro de una cochera.

INTENTO DE ROBO FALLIDO

El hecho ocurrió exactamente a las 11 de la noche, cuando un conductor se disponía a guardar su vehículo y fue interceptado por otro automóvil de color blanco. De la unidad descendieron varios delincuentes, quienes intentaron reducir al propietario para apoderarse del vehículo.

Sin embargo, el robo no pudo concretarse debido a que, a pocos metros del lugar, la unidad se apagó gracias al sistema de trabas de seguridad con el que contaba. Ante esta situación, los sujetos optaron por escapar de la zona y abandonaron su objetivo.