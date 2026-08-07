Camión que cargaba cebada se despista en autopista Ramiro Prialé

Un camión se despistó en la avenida Ramiro Prialé cuando circulaba en una curva, al parecer se trataría de una mala maniobra del conductor lo que ocasionó este accidente.

La carga que llevaba el camión era cebada, la cual terminó regada por toda la avenida. Un reportero de Buenos Días Perú consultó al conductor del vehículo sobre la situación que hizo que ocurriera el accidente, pero decidió no pronunciarse.

En tanto, el reportero también informó que además de la cebada, se estaba rociando aceite del camión lo que está ocasionando que la pista quede resbalosa. En tanto, las autoridades ya han acordonado la zona y se ha cerrado un carril.

SE HABRÍA QUEDADO DORMIDO

Posteriormente, dos grúas han llegado para llevarse el pesado camión, aunque aún tienen problemas para voltear la pesada unidad para poder trasladarlo a un depósito. Según información reciente, el conductor, al parecer, se habría quedado dormido, por lo que giró bruscamente al ver que estaba en la curva y terminó volcándose.