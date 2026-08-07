Terminal pesquero de VMT: precio de la pota se dispara y se venden especies importadas

Desde el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, un equipo de Buenos Días Perú pudo observar que algunas especies marinas escasean y los precios se han elevado: es el caso de la pota que ahora se vende a 20 soles el kilo.

IMPORTAN LISA Y COJINOVA DE ECUADOR Y CHILE

Según una comerciante, es muy difícil encontrar pota y lo poco que hay tiene alto precio, además añadió que están trabajando con productos extranjeros, como la lisa de Ecuador y la cojinova de Chile, porque no hay pesca nacional por el calentamiento del mar debido al fenómeno El Niño.

La vendedora añadió que estos productos recién se venden pues han sido importados debido a que escasean los productos peruanos. En tanto, detalló que el precio de la lisa es de 15 soles y la cojinova entera está también 15 soles, además dijo que ayer ingresó el bonito a 11.50 soles, pero hoy bajó hasta 9 soles.

NO HAY VARIACIÓN DE PRECIOS EN MARISCOS

Otro comerciante añadió que los mariscos, como el pulpo y el calamar, están a su mismo precio, solo los pescados están a precios altos, en tanto, añadió que también vende productos importados desde el extranjero porque no hay pesca nacional.