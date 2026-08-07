Asaltan en manada a taxista por aplicativo en Santa Anita

Los vecinos de la calle 3 de Angamos, en el parque Huáscar en el distrito de Santa Anita, exigen seguridad, pues gracias a las cámaras que han colocado lograron visualizar el ataque de delincuentes que asaltaron en manada a un taxista que fue llamado por un aplicativo. Los vecinos están cansados y aseguran que ya es el segundo asalto usando esta modalidad.

El conductor, como se ve en las imágenes, tuvo que descender de su unidad ante la intrusión de varios delincuentes y salió huyendo llevándose las llaves de su vehículo para evitar que se lo lleven. Según una vecina, los taxistas por aplicativo ya no quieren llegar hasta su zona por temor al incremento de la criminalidad.

INCREMENTAN PRECIOS POR ALTA PELIGROSIDAD

Ahora, los taxis por aplicativo están empezando a cobrar un costo mayor, entre 40 y 50 soles, pues la zona se ha vuelto muy peligrosa ante la ola criminal, ante ello, los vecinos se sienten abandonados ante la escasa o nula presencia policial.

El parque está en ejecución de obra y sigue sin concluir, esto es aprovechado por estos jóvenes para alcoholizarse o usar estupefacientes, además, los vecinos enfatizaron que estos delincuentes son de los alrededores de Santa Anita.

PIDEN PROTECCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Por otro lado, como no hay presencia de trabajadores en la obra que continúa sin terminar desde enero, los vecinos han tenido que sacar las mallas negras que protegían el lugar, porque les permitía a los jóvenes delincuentes esconderse allí fumando y tomando alcohol: “Nosotros estamos dando la cara y esperamos que la Policía nos brinde apoyo, porque ya estamos asustados de esta situación”, explicó una vecina.

Los vecinos exigen seguridad y piden que el parque se libere de estos sujetos de mal vivir. “Que la alcaldesa venga a revisar la obra, porque ya no hay personal”, manifestaron.