Estuvo más de un mes hospitalizado: muere seguridad del “Tío Fritz” tras atentando

El conocido empresario apodado "Tío Fritz", informó a la opinión pública sobre el fallecimiento de su agente de seguridad, quien permaneció más de un mes luchando por su vida tras ser atacado a balazos en los exteriores de su local, en Los Olivos.

La noche del 29 de junio de 2026, Randy Pulido Rupay, de 44 años, fue atacado a balazos y trasladado de emergencia a un centro de salud, donde luchó por su vida durante más de un mes, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Aquella noche, dos sujetos; uno vestido de negro y otro de marrón, merodeaban por inmediaciones de la tienda. De pronto, uno de ellos sacó un arma y disparó varias veces. Ambos delincuentes salieron huyendo con rumbo desconocido.

SERÍA UN CASO DE EXTORSIÓN

Aquel fue el segundo ataque contra personas vinculadas al popular "Tío Fritz" en menos de una semana. Apenas tres días antes, delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra Andrés Meza Echajalla, amigo cercano del empresario, esta vez en el distrito de La Victoria. A diferencia de Randy Pulido, logró recuperarse favorablemente.

Mientras tanto, la Policía continúa con las diligencias para identificar y capturar a los autores de este ataque. La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que se trataría de un caso de extorsión.