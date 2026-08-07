¡Orgullo peruano! Lima es nombrada la mejor ciudad del mundo para comer

Según el ranking anual publicado por la revista Time Out, Lima fue reconocida como la mejor ciudad del mundo para comer, ubicándose en el primer lugar por encima de destinos como México, Londres y Barcelona.

Esta distinción generó orgullo entre miles de peruanos, ya que la gastronomía nacional vuelve a posicionarse en lo más alto del escenario internacional, destacando la variedad de sus platos, sus sabores y la riqueza cultural que existe detrás de cada preparación.

Asimismo, el aporte de reconocidos chefs ha sido fundamental para mantener y fortalecer este legado culinario, al igual que el trabajo de influencers gastronómicos que, a través de sus plataformas digitales, contribuyen a difundir la cocina peruana a nivel mundial.

COCINA PERUANA EN LO MÁS ALTO

Para el reconocido chef Rodrigo Fernandini, este reconocimiento no sólo engrandece a la gastronomía sino que también se presenta como una oportunidad para dinamizar la economía de los emprendedores del rubro. “Es una gran oportunidad para muchos restauranteros , pequeños negocios, en fin por todo el mundo de la hospitalidad para poder demostrar sus propuestas y para consolidarnos como una de las ciudades mas importantes del mundo”, indicó.

Además, la calidad culinaria de sus restaurantes, sumada a la combinación de ingredientes nativos peruanos con técnicas modernas, ha permitido posicionar a Lima como un destino gastronómico destacado a nivel internacional. A ello se suma una oferta variada y accesible, con opciones para diferentes presupuestos.