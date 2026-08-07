SMP: falsos barristas se enfrentan con machetes y pirotécnicos

Presuntos barristas protagonizaron un violento enfrentamiento en las calles de San Martín de Porres y el Rímac, donde utilizaron machetes, correas, bombardas y fuegos artificiales. Los vecinos vivieron momentos de verdadero temor por las peleas en plena vía pública.

En las imágenes de compartidas se observa a decenas de jóvenes corriendo por distintas calles lanzando bombardas y pirotécnicos, luego, se insultan y amenazan antes del enfrentamiento. La violencia aumenta cuando empiezan a usar correas y machetes, sin tener en cuenta que había transeúntes en la zona.

ATAQUE BRUTAL A UN JOVEN EN PANADERÍA

Durante la gresca, un joven que intentó refugiarse en una panadería fue interceptado y brutalmente golpeado con patadas, puñetes, correazos e incluso con un machete generando pánico entre los presentes.

En tanto, los vecinos exigen mayor patrullaje y presencia policial en la zona porque este tipo de enfrentamientos es frecuente. Hasta el momento se desconoce si hubo detenidos o el número de heridos tras este enfrentamiento.