Terror en concierto de Armonía 10: disparos obligan a cancelar show en Manchay

En medio de las celebraciones por el aniversario de Manchay, se registró una balacera en los exteriores de la plaza cívica mientras Armonía 10 se encontraba ofreciendo un concierto. El hecho ocurrió durante la noche y a pocos metros de una comisaría.

De acuerdo con información proporcionada por vecinos de la zona, se escucharon al menos dos disparos. Uno de los proyectiles terminó impactando en una de las pantallas instaladas en el escenario. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.

AGRUPACIÓN CANCELÓ EL CONCIERTO

Antes de interpretar su quinta canción, la agrupación de cumbia decidió cancelar el concierto tras lo ocurrido. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes, se desplegaron agentes de seguridad de la promotora del evento y serenos de la zona; sin embargo, según lo reportado, no hubo presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe mencionar que, hace menos de un año, Agua Marina sufrió un atentado mientras ofrecía un concierto en Chorrillos. Tras lo ocurrido, la orquesta tuvo que suspender algunas de sus presentaciones debido a las amenazas que recibía por parte de extorsionadores.