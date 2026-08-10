¡Justicia por sus propias manos! Comerciantes atrapan a presuntos ladrones y casi los linchan en SMP

Cansados de los constantes hechos delictivos que se registran en el país, comerciantes del mercado de Fiori, ubicado en San Martín de Porres (SMP), intentaron tomar justicia por sus propias manos y estuvieron a punto de linchar a dos delincuentes que habían sido retenidos en el establecimiento.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En videos grabados por personas que se encontraban en el centro de abastos, se observa a los presuntos delincuentes rodeados por varios vendedores, quienes los obligaron a caminar por el interior del mercado mientras algunos de ellos los golpeaban.

Durante el disturbio generado en el establecimiento, uno de los dos sujetos intentó escapar; sin embargo, fue nuevamente retenido por comerciantes y personal de seguridad. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, no sería la primera vez que ambos estarían involucrados en robos dentro del mercado.

Finalmente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el centro de abastos y trasladaron a los intervenidos a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes.

Cabe precisar que en el ingreso al establecimiento se encuentran colocados diversos avisos con prohibiciones y recomendaciones dirigidas a quienes ingresan al mercado.