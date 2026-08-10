Militares resguardan paraderos de empresas de transportes como parte de Plan Escudo

Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se encuentran resguardando este lunes en el patio de maniobras de la empresa de transporte público "Salvador SAC", ubicada en el distrito de Villa El Salvador.

La intervención conjunta busca resguardar las instalaciones de la empresa frente a la ola de extorsiones que afecta al sector y garantizar la seguridad del personal y de las unidades de transporte.

​Esta medida responde a los recientes hechos de violencia registrados durante el fin de semana, cuando la fachada del patio de maniobras de la línea 73 recibió 12 impactos de bala por parte de presuntos extorsionadores. La empresa venía siendo víctima de exigencias de dinero e intimidaciones desde el año 2025.

Plan Escudo activado

​El resguardo se ejecuta como parte del "Plan Escudo", una estrategia anunciada por el Ministerio del Interior que contempla la acción coordinada entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en puntos críticos. Durante la jornada, las fuerzas de orden realizaron coordinaciones en el ingreso del local para establecer el control territorial y prevenir nuevos atentados en el área.

Vigilancia en unidades

Cabe resaltar, que un equipo de Buenos Días Perú corroboró que si bien los militares resguardan los frontis de las empresas de transportes, aún no se observa la presencia ni vigilancia de las Fuerzas Armadas dentro de las unidades.