Julio Campos sobre militares en empresas de transportes: "Esta medida no ha dado ninguna garantía"

Julio Campos, dirigente del gremio de transportistas, cuestionó las recientes medidas adoptadas para combatir la criminalidad en el transporte público, señalando que el despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas en las puertas de los patios de maniobra y paraderos son una "improvisación" que no solucionará el problema.

​En entrevista con Buenos Días Perú, recordó que medidas similares aplicadas desde el año 2024 han demostrado no dar resultados ni brindar garantías para detener a las bandas criminales. Según detalló, en lo que va del año 2026 se registran más de 102 asesinatos vinculados al crimen organizado y la extorsión.

"Eso ya lo hemos visto desde el año 2024 que no ha dado ninguna respuesta, tampoco no ha dado ninguna garantía de que ellos puedan detener o capturar a delincuentes", manifestó el representante gremial.

Modificación de leyes y labores estratégicas

​Campos argumentó que la presencia del personal militar con fusiles en la vía pública resulta poco práctica para combatir el delito común y las extorsiones, ya que los efectivos carecen de facultades legales para intervenir o perseguir delincuentes. ​En su lugar, el dirigente propuso que se modifiquen las leyes para reestructurar sus atribuciones y orientar el uso de los militares hacia labores estratégicas o el control de los penales, desde donde operan diversas redes de extorsión.

​Propuestas del sector

​Frente a la inseguridad que atraviesa el transporte formal e informal en Lima, sector que abarca más de 400 mil unidades, el dirigente remarcó que las soluciones deben centrarse en fortalecer la labor de investigación de la Policía Nacional con personal encubierto para desarticular a las bandas antes de que ejecuten los ataques.

Asimismo, implementar patrullaje e identificación mediante drones, similar a la tecnología empleada por la Marina de Guerra, para monitorear las rutas y reaccionar ante emergencias y exigir un trabajo coordinado entre la Policía, los fiscales y los jueces para sancionar de forma efectiva a los delincuentes.

"Para ello lo que necesitamos es que se modifique la ley para darle facultades a los militares tan igual como la Policía para que pueda estar en las calles y puedan actuar de inmediato y tener la estrategia de inteligencia al más alto nivel", añadió.

Mesas de diálogo y promesas

Finalmente, Campos señaló que los transportistas están "cansados" de mesas de diálogo e incumplimiento de promesas pasadas, como la instalación de cámaras de vigilancia dentro de las unidades. Por ello, instó a las autoridades a asumir el liderazgo de forma concreta y no limitarse a medidas de exhibición pública.