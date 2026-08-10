Los Olivos: sujeto agrede, escupe e insulta a agente policial tras ser intervenido

Un sujeto en presunto estado de ebriedad, tuvo el atrevimiento de golpear y escupir a un efectivo policial tras ser detenido por meterse sin permiso a una vivienda en el distrito de Los Olivos. El bochornoso momento fue registrado por las cámaras de los efectivos policiales cuando este sujeto era trasladado en la patrulla.

De acuerdo el acta de la denuncia, el hombre identificado como Kevin Héctor Manuel Flores Gil, seguía a una madre de familia que, luego de ocultarse en la casa de un pariente llamó a las autoridades para que detengan al intruso. Una vez con el efectivo policial y serenos en el lugar, el sujeto se resistió a la intervención y empezó con las agresiones verbales y físicas.

Durante su traslado a la dependencia policial, Flores Gil insultó, escupió y hasta agredió con una bofetada al agente policial que en todo momento grabó lo ocurrido. El sujeto quedó detenido en la comisaría y será denunciado por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad, discriminación y violación de domicilio.

ACUSA A POLICÍA DE PEDIR “COIMA”

Se tuvo conocimiento que este sujeto también agredió a una segunda mujer y fue en ese momento que llamaron a la policía para que intervengan a Flores Gil. En la camioneta policial, el sujeto acusó a los agentes de haberle pedido coimas de hasta 250 soles, además que se observó el momento en que el agresor golpea al policía y lo escupe. Las cámaras de seguridad también son revisadas para seguir con las investigaciones.