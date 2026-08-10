Criminales ponen en la mira a cambistas: cinco asaltos violentos en Lima en lo que va del 2026

En lo que va del 2026, se han registrado un total de cinco asaltos violentos dirigidos contra cambistas en distintos distritos de Lima, situación originada por la constante tenencia y traslado de elevadas sumas de dinero en efectivo que manejan estos trabajadores.

La serie de atracos perpetrada por delincuentes armados culminó recientemente con el asesinato de Jorge Llanos Chuquillanqui, de 39 años, en un ataque armado ocurrido frente a una de las puertas principales del Mercado Central de Lima, a pocas cuadras del Congreso de la República, en el que también resultó herida una joven.

​Cronología de robos registrados en la capital

​El primer hecho ocurrió el 30 de enero en Chaclacayo, donde un cambista fue interceptado y despojado de 10 mil dólares tras caer por unas escaleras durante el forcejeo con los asaltantes. Tan solo un día después, en las inmediaciones de Polvos Azules, delincuentes armados arrebataron aproximadamente 80 mil dólares a otra víctima.

Posteriormente, en el mes de abril, se reportó un atraco en el jirón de la Unión por un monto de 16 mil dólares. ​La secuencia de asaltos continuó el 22 de junio, cuando un cambista herido fue despojado de 52 mil soles al interior de la iglesia La Merced.

Marcaje y ataques

Asimismo, se identificó el caso de un cambista de 65 años que habría sido víctima de seguimiento por parte de criminales tras realizar el retiro de una fuerte suma de dinero desde un agente bancario. Los delincuentes operan mediante el marcaje previo de las víctimas para interceptarlas en la vía pública con armas de fuego.