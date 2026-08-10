Detienen a sujeto que hacía “reglaje” a fiscalizadores de Los Olivos

Policías y serenos de Los Olivos intervinieron a un sujeto que estaría grabando a los fiscalizadores municipales durante un operativo. Los agentes arrestaron al hombre y lo llevaron a la comisaría.

Esta intervención ocurre en medio de operativos que realiza la municipalidad de este distrito contra bares y cantinas de la avenida Alfredo Mendiola, pues estos locales tenían permisos para funcionar como restaurantes o fuentes de soda, pero presuntamente, durante las noches, estos locales vendían bebidas alcohólicas y colocaban a mujeres en los exteriores para captar clientes.

AMENAZAS CONTRA EL ALCALDE Y FUNCIONARIOS

Sin embargo, este caso toma relevancia debido a las presuntas amenazas que reciben funcionarios municipales. El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, y los fiscalizadores habrían recibido amenazas de la banda criminal “la organización J”, la que advierte que no se continúe con la clausura de estos establecimientos.

Además, las amenazas no se dirigieron solo a los funcionarios, pues también habrían llegado hasta los familiares de estos, los delincuentes tendrían información como nombres y direcciones, lo cual genera más temor entre los que participan de estos operativos.