San Martín de Porres: policías y militares refuerzan seguridad en empresas de transporte

ACTUALIZACIÓN:

Conductores de la empresa de transportes Huáscar, en San Martín de Porres, expresaron su preocupación por la inseguridad que enfrentan durante sus recorridos. Aunque cuentan con presencia policial y militar en los patios de maniobra, señalaron que los mayores riesgos se presentan en las rutas, especialmente en zonas desoladas y durante la noche. Por ello, pidieron mayor presencia policial, personal de inteligencia y agentes de civil que puedan acompañarlos durante sus trayectos.

Los transportistas también advirtieron que los recorridos pueden durar varias horas y atravesar zonas consideradas peligrosas, por lo que el resguardo solo en determinados tramos resulta insuficiente. Ante esta situación, se planteó reforzar las labores de inteligencia, utilizar drones y realizar acciones coordinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar de manera efectiva la extorsión y evitar que las medidas de seguridad sean solo temporales.

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Con el inicio del plan piloto denominado “Plan Escudo”, las autoridades desplegaron más de 4.000 efectivos del Ejército para reforzar la seguridad en los patios de maniobras de distintas empresas de transporte de Lima Metropolitana.

El despliegue también contempla puntos estratégicos como paraderos y zonas ubicadas a lo largo de las rutas, además del acompañamiento de personal militar al interior de algunas unidades para brindar mayor protección a los transportistas y pasajeros.

Estas medidas que fueron iniciadas por el ministro del interior César Astudillo, se implementan en respuesta a la ola de extorsiones que continúa afectando al sistema de transporte público. Entre los hechos más recientes se encuentra el ataque contra el patio de maniobras de la línea 73, en Villa El Salvador.

RESGUARDO MILITAR A TRANSPORTISTAS

Esta medida de seguridad se ha desplegado en los principales puntos donde se han reportado casos de extorsión, como Puente Nuevo, Puente Atocongo, Pamplona, la Vía de Evitamiento, además de distintos sectores de Puente Piedra y la Panamericana Norte.

El operativo ha generado cierta tranquilidad entre algunos conductores, quienes consideran necesaria la presencia de las fuerzas del orden. “Como veo que hay seguridad me vine a trabajar, creo que este gobierno está haciendo mejor las cosas”, indicó un transportista.

ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD

Por otro lado, el general de la Policía Nacional, Jorge Castillo, informó que se han implementado diversas estrategias como parte de esta medida de seguridad. Una de ellas es denominada “Pasajero Seguro”, mediante la cual algunas unidades de transporte contarán con presencia de efectivos policiales durante sus recorridos.

Asimismo, señaló que, en otros casos, personal militar y agentes de inteligencia abordarán los buses en puntos estratégicos de las rutas, con el objetivo de reforzar la seguridad y salvaguardar la vida de los conductores y usuarios. “Este es un compromiso de las Fuerzas Armadas, esta estrategia “Plan Escudo” es al 100%”, manifestó.