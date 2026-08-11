Atacan a balazos chifa en SMP: dejan nota y le envían mensajes extorsivos por WhatsApp

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un chifa ubicado en el distrito de San Martín de Porres fue atacado a balazos por extorsionadores la madrugada del pasado miércoles 5 de agosto.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon tres veces contra la puerta enrollable del establecimiento, exigiendo el pago de un cupo bajo la amenaza de atentar contra la vida del propietario y la de sus trabajadores.

Llamadas y nota extorsiva

​Tras el ataque armado, el comerciante comenzó a recibir llamadas e intimidantes mensajes por WhatsApp en los que presuntos integrantes de bandas criminales le exigen ponerse "en línea" para dejarlo trabajar.

Los extorsionadores dejaron además una nota pegada en el ingreso del negocio, la cual fue resguardada en una bolsa de plástico por el dueño para preservar las huellas dactilares a la espera de peritos policiales.

Denuncia inacción de autoridades

​El afectado, quien lleva más de cinco años trabajando en dicho local y mantiene a su familia con este negocio, denunció el abandono de las autoridades. Según relató, la propia Policía Nacional le recomendó cerrar el establecimiento, manifestando que en la zona solo cuentan con cuatro patrulleros, lo que imposibilita brindar resguardo permanente al comercio.