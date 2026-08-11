SMP: empresario necesita donantes de sangre tras ser baleado en un asalto

La ola criminal sigue destruyendo hogares peruanos. Saúl Huerta Suloaga, un empresario de 43 años, fue baleado en un asalto de Los Olivos. El negocio de comida ubicado en la avenida Angélica Gamarra, fue irrumpido por dos delincuentes que amenazaron al propietario para que entregue dinero y su celular.

Ambos amedrentaron al propietario con sus armas y se llevaron el dinero de la caja registradora, además también se apoderaron de su celular. Intentaron que la víctima les diera sus accesos, pero al no conseguirlo, empezaron la huída, pero llevando consigo el dispositivo móvil, sin embargo, el dueño intentó perseguirlos sin éxito, pues le disparan al lado izquierdo del abdomen a la altura de la costilla.

En tanto, la policía ya investiga las cámaras de seguridad y se espera que uno de los delincuentes sea identificado, ya que solo llevaba una gorra.

PIDEN DONANTES DE SANGRE PARA LA VÍCTIMA

El proyectil quedó alojado en su organismo, por ello se encuentra grave en el hospital Cayetano Heredia en la zona de UCI y ahora la familia pide con urgencia donantes de sangre. Para cualquier ayuda, puede contactarse al 941 630 155.