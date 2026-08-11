Por la llegada de León XIV: ¡Conoce los diseños divertidos de los “papa polos” en Gamarra!

La expectativa crece por la próxima llegada de Robert Prevost, el papa León XIV, a nuestro país, del 11 al 17 de noviembre. El sumo pontífice es fervientemente esperado por los fieles peruanos debido a sus fuertes lazos con el país desde su llegada hace más de cuatro décadas.

Desde el emporio de Gamarra en La Victoria, los vendedores ya empiezan a sacar sus “papa polos”: varios polos con imágenes del sumo Pontífice previo a su llegada el próximo 11 de noviembre.

En la galería Plaza de Gamarra, ya se ofrecen polos para todos los miembros de la familia y para todos los gustos, con varios tamaños y con mensajes alusivos como “Perú te da la bienvenida”, “El papa es peruano”, “el papa con su pollito peruano”, “el ceviche peruano y el papa lo sabe”, entre otros.

Además, hay nuevos diseños, banderolas, vinchas, y otros accesorios para recibir de la mejor manera al querido papa León XIV.

ESTRECHOS LAZOS CON PERÚ

El papa estadounidense-peruano ha dejado una profunda huella pastoral en la Diócesis de Chiclayo antes de llegar al Vaticano. El pontífice sorprendió al mundo al cambiar el italiano al español en su primer mensaje en el balcón de la Basílica de San Pedro para dedicarlo a sus fieles de la Diócesis de Chiclayo, lo cual ha dejado una profunda emoción en los peruanos desde entonces.