Armados para defenderse: ¿Qué armas pueden portar los civiles?

​En lo que va del año 2026, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha recibido más de 25 mil solicitudes de licencias para el uso y porte de armas de fuego por parte de ciudadanos.

La entidad proyecta superar las 37 mil autorizaciones al cierre del año en Perú, impulsadas principalmente por la modalidad de defensa personal (licencia L1), en un contexto marcado por el incremento de extorsiones, amenazas y ataques armados contra comerciantes y transportistas.

​Según la Ley 30299 de la Sucamec, existen diferentes categorías de licencias para el uso de armas, entre las que destacan la L1 (seguridad personal), L2 (caza), L3 (tiro deportivo), L4 (seguridad particular) y L5 (protección personal o privada).

Modelos que utilizan los usuarios

En el ámbito de la defensa personal, los usuarios optan por diversos modelos de pistolas, desde calibres subcompactos como la Bersa Thunder .380 para porte oculto, hasta pistolas de 9 mm como la Glock 19 o la Beretta 92 FSX, así como carabinas destinadas a sectores rurales o de transporte de valores.

​Equipamiento táctico y medidas de protección personal

​Ante el riesgo constante de ser víctimas de la delincuencia, empresarios y ciudadanos han incorporado elementos de seguridad táctica en su rutina diaria. El mercado especializado ofrece chalecos antibalas, fundas de porte oculto adaptables al vestuario formal o informal, y calzado diseñado para transportar herramientas o armas secundarias de respaldo, con el objetivo de optimizar la velocidad de respuesta ante un eventual ataque.

​Entrenamiento y responsabilidad en el uso de armamento

​Especialistas e instructores en polígonos de tiro destacan la importancia de la capacitación técnica y la práctica constante para quienes obtienen una licencia de uso de armas. El manejo adecuado implica conocer los tiempos de desenfunde, los protocolos de seguridad y las regulaciones legales vigentes, garantizando que el uso del armamento se realice exclusivamente dentro del marco de la legítima defensa y la responsabilidad ciudadana.