"Dominik": adolescente de 17 años vuelve a ser detenido por presuntos vínculos con el crimen

Tiene apenas 17 años, pero su nombre ya aparece relacionado a diversas investigaciones policiales. Se trata de alias ‘Dominik’, un adolescente que nuevamente fue detenido y que, según las autoridades, estaría vinculado a una serie de hechos delictivos que incluyen robos, tenencia de armas y presuntos actos de sicariato.

Su última intervención ocurrió luego de un violento ataque en el que murió alias ‘Careca’, un delincuente de 45 años con antecedentes y que incluso habría intentado fingir su muerte en una anterior fuga de un penal. ‘Dominik’ terminó herido en uno de sus brazos y fue intervenido por los agentes.

Durante el operativo, además, apareció un video en el que el adolescente es confrontado mientras presuntamente portaba un arma. En las imágenes, ‘Dominik’ asegura que tenía cinco armas de fuego: dos largas y tres cortas, una declaración que ahora forma parte de los elementos que serán evaluados por los investigadores.

La Policía también vincula al menor con el cinematográfico robo ocurrido en la Costa Verde en abril, cuando la organización conocida como ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’ se apoderó de aproximadamente ocho kilos de oro. En aquella oportunidad, ‘Dominik’ fue detenido por agentes de la División de Investigación de Robos.

MÁS HECHOS DELICTIVOS

Pero su historial policial no terminaría allí. De acuerdo con los investigadores, el adolescente habría sido favorecido anteriormente por una disposición del Quinto Juzgado de Familia que le permitió afrontar el proceso con comparecencia. Ahora, tras su nueva detención y al encontrarse a disposición del Ministerio Público, existe preocupación entre las autoridades por la posibilidad de que vuelva a quedar en libertad.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que el ataque contra ‘Careca’ habría tenido una clara intención criminal. Según explicó, la cantidad de disparos y la zona del cuerpo afectada evidenciarían que el objetivo habría sido acabar con la vida de la víctima.

La investigación también apunta a una posible disputa entre organizaciones criminales que buscan controlar determinadas actividades ilícitas en el primer puerto. Según la hipótesis policial, el enfrentamiento estaría relacionado con la lucha por la supremacía en la salida de droga desde el Callao.