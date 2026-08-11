Plan Escudo: Gobierno despliega Fuerzas Armadas para reforzar seguridad en rutas de transporte

El Gobierno anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles como parte del Plan Escudo, una estrategia del Ministerio del Interior que busca articular el trabajo de la Policía Nacional y los militares para enfrentar la ola de extorsiones y ataques que viene afectando al transporte urbano.

En los últimos meses, diversas empresas de transporte han sido blanco de amenazas y ataques, entre ellas Los Rojitos y Etupsa. La situación ha generado preocupación entre conductores y trabajadores del sector, algunos de los cuales incluso han perdido la vida producto de estos hechos.

EXIGEN RESULTADOS CONCRETOS

Sin embargo, el sector también exige que las nuevas medidas estén acompañadas de resultados concretos. Julio Campos, representante de los transportistas, cuestionó que los ataques y las extorsiones continúen pese a las acciones implementadas hasta el momento.

Mientras las Fuerzas Armadas y la Policía refuerzan su presencia en las calles, el Gobierno sostiene que el despliegue de inteligencia permitirá identificar y capturar a los responsables de los ataques.