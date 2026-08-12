Terror en Villa El Salvador: criminales atacan bus de transporte público y dejan amenaza extorsiva

En medio del despliegue de las Fuerzas Armadas y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en diversos puntos de Lima, se registró un ataque a balazos contra un bus de transporte público de la empresa ‘41’, en la vía auxiliar de la avenida Mariano Pastor Sevilla, en Villa El Salvador.

De acuerdo con la información compartida por la PNP, los criminales dispararon contra la cabina del conductor de la unidad; sin embargo, este logró esquivar las balas. A pesar del feroz ataque, ninguna de las personas que se encontraban en el vehículo resultó herida.

MENSAJE EXTORSIVO CONTRA LA EMPRESA

Antes de fugar con rumbo desconocido, los delincuentes dejaron un mensaje extorsivo dirigido especialmente a los choferes de la empresa, en el que les advierten que, pese a contar con resguardo de la PNP o de las Fuerzas Armadas, continuarán sembrando zozobra entre los trabajadores.

No es la primera vez que la compañía se convierte en blanco de los extorsionadores. A inicios de año, un bus de la ‘41’ sufrió un ataque similar. Este nuevo caso se encuentra bajo investigación en la comisaría de Pachacámac.