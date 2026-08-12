Joven venezolano muere baleado tras persecución protagonizada por dos sujetos en el Rímac

Un ataque a mano armada por parte de dos sujetos que se desplazaban en un automóvil por la calles del distrito del Rímac, dejó a un joven venezolano de 24 años asesinado a balazos durante la noche. La víctima quedó tendida en plena vía pública luego de recibir varios disparos, mientras los atacantes escaparon con rumbo desconocido.

El fallecido fue identificado como José Daniel Olivares Silva, de 24 años. Según información policial, la persecución habría comenzado en el cruce del jirón General Vidal, donde los sujetos iniciaron el seguimiento y dispararon contra el joven mientras intentaba escapar.

La persecución terminó en la cuadra cuatro de la calle Mariano Necochea, donde Olivares Silva cayó gravemente herido sobre la pista. Los agresores huyeron inmediatamente a bordo del vehículo y hasta el momento no han podido ser identificados.

FEROZ PERSECUSIÓN TERMINA EN ASESINATO

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta la zona para realizar las primeras diligencias. Durante la inspección de la escena, los especialistas encontraron más de ocho casquillos de bala, evidencia que da cuenta de la intensidad del ataque.

Testigos señalaron que los responsables serían dos sujetos que viajaban en un automóvil. Luego de cometer el crimen, ambos escaparon en dirección desconocida, mientras los vecinos alertaban a las autoridades y la zona era acordonada para preservar las evidencias.

POLICÍA INVESTIGA MÓVIL DEL CRIMEN

El caso quedó a cargo de los efectivos de la comisaría del Rímac, quienes realizan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del asesinato, que no se descarta que haya sido por ajuste de cuentas o una venganza.