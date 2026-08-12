Caen dos presuntos integrantes de "Los Mexicanos" con droga y municiones en Barrios Altos

​En una operativo conjunto entre el Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se logró desarticular a dos presuntos integrantes de la organización criminal "Los Mexicanos".

Las detenciones ocurrieron tras el monitoreo de las cámaras de seguridad municipales en la cuadra 12 del jirón Junín, en la zona de Barrios Altos, donde se detectaron movimientos sospechosos vinculados al tráfico ilícito de drogas.

​Los intervenidos fueron identificados como Anderson Quiroz (28), y Samuel García (22), quienes se desplazaban a bordo de una moto eléctrica al momento de la acción policial. Durante el registro personal y del inmueble donde residía uno de ellos, las fuerzas del orden hallaron un total de 1320 envoltorios de pasta básica de cocaína, además de una caja con 33 municiones calibre 9 milímetros.

​Historial delictivo y diligencias

​De acuerdo con la información policial, ambos detenidos cuentan con antecedentes delictivos previos. Quiroz registra antecedentes por microcomercialización de drogas y estaría vinculado a un caso de extorsión, mientras que García fue intervenido el año pasado por un presunto intento de incendio de un vehículo, ambos casos relacionados con este grupo delictivo.

​Los dos sujetos, junto con las sustancias ilícitas, las municiones y el vehículo menor confiscado, quedaron a disposición de la Depincri del Cercado de Lima para las diligencias e investigaciones correspondientes.