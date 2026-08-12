Callao: sicario balea a conductor de colectivo cuando esperaba en paradero

Inició el “plan escudo” impulsado por el gobierno, pero aún no cubre a los colectivos. La noche de ayer, en la primera cuadra de la avenida La Marina, cerca del óvalo La Perla, se produjo una balacera contra un colectivo en el Callao, mientras la unidad realizaba sus labores.

El colectivo se encontraba detenido en el paradero, cuando sujetos dispararon cuatro veces contra el vehículo; uno de los proyectiles alcanzó al conductor de 46 años impactándole en el tórax. Tras el ataque, el conductor fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión.

Los delincuentes atacaron el vehículo por el lado izquierdo cuando había pasajeros dentro esperando a que el recorrido inicie, además, esta zona es muy transitada porque hay un paradero del corredor rojo y la presencia de colectiveros. “No puedes tomar un colectivo porque te cae una bala y a quién reclamas”, manifestó un pasajero quien añadió que prefiere tomar un Corredor Rojo ante la inseguridad que representa un auto colectivo.

POSIBLE CASO DE COBRO DE CUPOS

Se tuvo conocimiento que la víctima de 46 años es operada por su lesión en dicho nosocomio. La policía y peritos de criminalística se han acercado hasta el lugar para buscar información de las cámaras de seguridad en los negocios cercanos. Algunos testimonios de colectiveros que no quisieron salir en cámaras, señalan que el colectivero habría sido atacado por presunto cobro de cupos y deudas a extorsionadores.