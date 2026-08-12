Grandes mercados de Lima en alerta por vulnerabilidad ante un eventual terremoto

​Grandes centros de abastos de alta afluencia en Lima, como el Mercado de Frutas de La Victoria y el emporio comercial de Gamarra, presentan un alto nivel de vulnerabilidad ante la posibilidad de un terremoto de gran magnitud.

Esta situación reaviva la preocupación en la capital tras el reciente sismo registrado en Colombia, situación que reabrió la discusión sobre la preparación de la infraestructura urbana y de la población en puntos con alta concentración de personas.

​En el Mercado de Frutas, tanto trabajadores como compradores reconocen la falta de preparación y la ausencia de rutas de evacuación señalizadas para reaccionar durante una emergencia. Comerciantes manifiestan que ante un movimiento telúrico la única opción es intentar salir del lugar, sin contar con zonas seguras internas o protocolos claros para despejar los pasillos.

​Edificaciones elevadas y estructuras antiguas

​La situación se intensifica en emporios como Gamarra, donde hay edificios de varios pisos, galerías con alto tránsito diario y casonas antiguas con estructuras deterioradas. Los transeúntes señalan que la presencia de edificaciones elevadas y construcciones de gran antigüedad representa un peligro latente ante el colapso de materiales sobre la vía pública durante un sismo.

Necesidad de señalización y evacuación

​Hernando Tavera, representante del Instituto Geofísico del Perú (IGP), recordó la importancia de contar con espacios adecuadamente señalizados y mantener libres las vías de evacuación en todo momento. El especialista remarcó que, al momento de iniciarse un movimiento sísmico masivo, la falta de previsión reduce el tiempo de respuesta de las personas para desplazarse a un lugar seguro.