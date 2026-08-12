Persecución y balacera en Ventanilla: abaten a presuntos delincuentes tras ataque a empresario

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) abatieron a dos presuntos delincuentes tras un intenso enfrentamiento armado luego de que una banda criminal intentara asaltar a comerciantes cerca de la zona conocida como Parque Porcino, en el distrito de Ventanilla.

El hecho ocurrió al mediodía luego de que un grupo de delincuentes encapuchados a bordo de un vehículo plomo interceptó a un camión blanco con el objetivo de apoderarse de aproximadamente S/1,950 destinados a la compra de ganado.

Al percatarse del ataque, agentes de la División de Investigación de Robos de la PNP intervinieron de inmediato, desencadenando una balacera y una persecución por la zona. Durante el operativo, un oficial de la policía y un empresario resultaron heridos por impactos de bala. ​

​Saldo de heridos y delincuentes abatidos

Uno de los asaltantes falleció en el lugar, mientras que otros tres resultaron heridos y fueron trasladados al centro de salud más cercano, donde se confirmó el deceso de un segundo delincuente. El coronel PNP Roger Cano reportó que un teniente sufrió una herida de bala en el abdomen y se logró capturar a uno de los sospechosos.

​Por su parte, uno de los comerciantes atacados sufrió una herida de bala en la pierna derecha con orificio de entrada y salida, además de contusiones en la cabeza provocadas por los asaltantes. La Policía Nacional mantiene las investigaciones para identificar y ubicar al resto de los integrantes de esta red criminal.