Fenómeno El Niño: aeropuerto Jorge Chávez podría inundarse por desborde del río Rímac

Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño al Perú que dejará graves estragos en diversos puntos del territorio nacional. El alcalde del Callao, César Pérez advirtió las graves consecuencias que dejará el desastre natural en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

En entrevista en Buenos Días Perú, el burgomaestre recordó que durante la gestión de Dina Boluarte se colocaron accesos temporales al terminal aéreo, sin embargo, con el paso del tiempo la infraestructura no ha recibido algún tipo de mantenimiento. Además, destacó la experiencia del actual titular del Ministerio de Transportes (MTC), Rafael Rey.

“No hay que ser un gran ingeniero para darse cuenta del peligro que los puentes metálicos temporales que se pusieron en el momento de Dina (Boluarte) en la presidencia (…) Creo en el trabajo de Rafael Rey, considero que es un gran gestor (…) Lo real es que los puentes no han sido dragados, limpiados, ni descolmatados”, comentó.

NEFASTOS RECUERDOS EN EL CALLAO

El alcalde del Callao tiene conocimiento que la situación es complicada a pocos meses de la llegada del fenómeno El Niño, por lo que, recordó a sus vecinos que la provincia constitucional ya vivió un episodio similar a lo que acontecerá muy pronto.

“En el año 94, el río Rímac se salió, inundó la Base Naval, asentamientos humanos cercanos al puerto. Actualmente, toda la parte del ingreso al aeropuerto está por debajo del nivel de la rivera del río. Entonces, No hay que decir si sale el río no inundará el aeropuerto”, precisó.