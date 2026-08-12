Alza de combustible: precio de la gasolina en Lima llega a S/24 y el petróleo hasta S/25

En la avenida Iquitos, distrito de La Victoria, un equipo de Buenos Días Perú constató que los precios de los combustibles se han incrementado: la gasolina regular se vende a 23.99, la gasolina premium a 25.99 y el diésel a 26.49. Según los trabajadores del grifo, estos precios se mantienen desde hace dos semanas, afectando a ciudadanos y trabajadores del transporte público.

Se han observado a motociclistas haciendo colas para recargar el combustible de sus unidades. La gasolina oscila entre 22 y 24 soles, así como el petróleo que también ha variado el costo de 23 a 25, según el grifo al que se acuda.

La situación ha generado que conductores vayan recorriendo los grifos buscando los mejores precios para evitar que esta situación afecte a sus bolsillos. “Sigue aumentando el precio del combustible, pero tenemos que seguir para adelante con el trabajo. Vamos a ver si este nuevo gobierno hace algo para mejorar las cosas”, manifestó un conductor.

¿POR QUÉ SE HAN INCREMENTADO LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE?

Esta situación se debería al conflicto que se desarrolla en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos, el cual ya está afectando el costo del combustible local. Por otro lado, si desea consultar los precios actualizados, puede acudir a Facilito, la plataforma creada por Osinergmin, que permite conocer los valores del combustible en todo el país.