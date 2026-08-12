VMT no soportaría un eventual sismo: faltan muros de contención y rutas de evacuación

Los vecinos asentamiento humano Proyecto Integral Corazón de Jesús, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad ante la amenaza de un terremoto de gran magnitud.

Un equipo de Buenos Días Perú corroboró que la zona carece de muros de contención, pistas formales y vías de evacuación aptas, obligando a las familias a depender de pircas inestables, pasajes angostos y escaleras de piedra con barandas de madera en mal estado.

​Durante el recorrido se constató que la única vía de escape disponible para los residentes colinda con abismos y laderas cubiertas de rocas propensas a colapsar durante un movimiento telúrico. Residentes manifestaron su preocupación al señalar que no cuentan con espacios seguros ni infraestructura resistente, expresando su temor de que las pircas que sostienen la base de sus viviendas ceda y provoquen el colapso de las estructuras.

​Organización vecinal ante carencias

Ante la falta de obras de prevención, los vecinos han tomado la iniciativa de improvisar un plan de evacuación, instalando señalizaciones en paredes de viviendas prefabricadas para indicar posibles puntos de encuentro. Sin embargo, los dirigentes y pobladores hicieron un llamado urgente a las autoridades para la construcción de muros de contención.

​Cifras de vulnerabilidad en Lima

​De acuerdo con datos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), un total de 182 distritos en 14 regiones del país se encuentran en riesgo muy alto ante un sismo de gran magnitud. En Lima, 56 distritos presentan condiciones de alta vulnerabilidad, lo que pondría en peligro a más de 9,8 millones de personas y 2,9 millones de viviendas, además del riesgo de colapso en puentes, colegios y establecimientos de salud.