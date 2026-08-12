Comerciantes de Gamarra afectados por altas temperaturas: “malogró el negocio de las casacas”

El calor volvió a sorprender a los limeños este martes, pues la sensación térmica alcanzó los 27 grados en una estación donde debía imperar el frío. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierte que las temperaturas seguirán elevadas y en el norte del país podrían llegar hasta los 36 grados.

COSTA NORTE LLEGARÍA A LOS 36 GRADOS

Pero lo que también preocupa es el cambio constante de temperatura, como asegura una madre de familia: “en las mañanas hay frío, alrededor del mediodía el clima es más cálido y en la tarde hace frío otra vez”, incluso comentó que su hijo se ha resfriado por el clima fluctuante.

En tanto, la temperatura sería aún más intensa en el norte del país: “Las temperaturas se elevarían tanto en la costa como en la sierra. Para la costa norte se espera temperaturas que podrían estar alrededor de los 36 grados”, comentó Erickson Rojas, experto del Senamhi.

INVIERNO QUE PARECE VERANO

Mientras en Gamarra, el invierno atípico ya golpea incluso a los negocios que apostaron por la ropa de abrigo: “estamos en un invierno que parece verano, malogró todo el negocio de las casacas. Ya hemos perdido”, manifestó un comerciante del emporio.

En tanto, el experto del Senamhi señaló que estas condiciones no desaparecerán en los próximos días, pues aún la temperatura del mar tiene valores por encima de sus rangos normales. Ante esta situación, es importante estar prevenidos para que las enfermedades respiratorias no nos sorprendan, en especial a los más vulnerables como son los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, entre otros.