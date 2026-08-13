Extorsionadores atacan a balazos una mototaxi en Comas: pasajero resultó herido

Una mototaxi fue atacada a balazos cerca de la avenida Víctor Andrés Belaunde. El pasajero de la unidad resultó herido. Según se conoció, agentes de la Policía Nacional encontraron en el lugar del ataque siete casquillos de bala.

El ataque se registró cuando el chofer circulaba por la referida avenida; al escuchar los disparos, el pasajero se lanzó a la pista para salvar su vida; las balas le rozaron el hombro y la pierna. Fue trasladado a una clínica cercana.

DENUNCIA OFICIAL

La mototaxi quedó abandonada en el lugar con varios impactos de bala en el parabrisas. En sus primeras declaraciones a las autoridades, el conductor dijo que la asociación de mototaxis es extorsionada hace varios meses.

Los transportistas no presentaron una denuncia oficial sobre el caso por temor a las represalias de los extorsionadores. La Policía Nacional inició las investigaciones y revisa las cámaras de seguridad del sector, informa Exitosa.