CENEPRED advierte que un terremoto de magnitud 8,8 podría afectar a más de 14 millones de peruanos

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) advirtió sobre el impacto que podría generar un eventual terremoto de magnitud 8,8 en el país. Según un escenario de riesgo elaborado por la institución, más de 14 millones de personas estarían expuestas a un nivel de riesgo muy alto ante un movimiento sísmico de gran magnitud. Felipe Pérez Tipula, especialista del CENEPRED, explicó que se han identificado 14 departamentos con esta condición.

Lima sería la región con mayor afectación en este escenario, con una población estimada de 9 millones 806 mil 121 personas expuestas. Durante un recorrido por distintos sectores de la capital se observaron viviendas con ladrillos deteriorados, paredes agrietadas y estructuras que podrían presentar dificultades para soportar un movimiento sísmico de magnitud 8. El especialista cuestionó las condiciones de algunas de estas construcciones y destacó la importancia de evaluar su resistencia.

El escenario también contempla una mayor afectación en la zona costera del país. Piura e Ica figuran entre las regiones que podrían resultar más perjudicadas, debido a su ubicación y a los antecedentes de movimientos sísmicos registrados en esta parte del territorio nacional. En Lima, algunas personas consultadas expresaron preocupación por el estado de las viviendas que habitan, mientras otras se mostraron escépticas frente a las estimaciones sobre los posibles efectos de un terremoto.

RECOMENDACIONES

Ante la posibilidad de un movimiento sísmico de gran magnitud, el CENEPRED destaca la importancia de que la población conozca los riesgos de su zona y adopte medidas de preparación. La evaluación presentada corresponde a un escenario de riesgo y no constituye una predicción sobre cuándo ocurrirá un terremoto, por lo que las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención ante eventuales emergencias.