¡A sacar sus gorras, paraguas y sacos! Llovizna sorprende a limeños

Hoy Lima despertó con las pistas y veredas mojadas por una intensa llovizna, lo cual contrasta a días anteriores cuando la capital mostraba un clima más cálido, llegando a una sensación térmica de 27 grados.
En la avenida Arequipa, debido a las pistas mojadas, los conductores manejan con lentitud para evitar posibles accidentes. En tanto, en San Juan de Miraflores también la llovizna ha afectado a conductores y transeúntes, una situación que no se esperaba por los recientes días cálidos, pese a estar en invierno.
LA TEMPERATURA CAE EN CONTRASTE CON DÍAS PREVIOS
Los pacientes que forman largas colas en el hospital del distrito, se han visto obligados a salir con ropa de abrigo, paraguas, casacas, debido a que también la temperatura ha caído, asimismo, los comerciantes ya han salido con protectores de ropa para evitar mojarse con la garúa.
Asimismo, el clima ha estado cambiante los últimos días debido a este invierno atípico debido al calentamiento del mar propiciado por fenómeno El Niño, por ello se recomienda llevar ropa de abrigo para prevenir enfermedades respiratorias.