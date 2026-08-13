Villa El Salvador: casas terminan inundadas tras intensa lluvia

ACTUALIZACIÓN:

Estas intensas lluvias también provocaron el desborde de aguas servidas provenientes de los desagües, lo que ocasionó el colapso de algunas viviendas. Ante esta situación, los vecinos tuvieron que abandonar sus hogares y utilizar botas para movilizarse por la zona, mientras retiraban el agua con baldes para evitar que continuara ingresando a sus casas.

Asimismo, los vecinos señalaron que la acumulación de aguas servidas se ha convertido en un foco infeccioso que ya habría provocado enfermedades entre algunos residentes de la zona. Según denunciaron, Sedapal solo les habría informado sobre una compensación por siete días tras la emergencia.

Por otro lado, Carlos Montoya, gerente general de la Defensoría del Pueblo, aseguró que los afectados contarían con un hidroyet durante 24 horas para atender la emergencia. Sin embargo, los vecinos señalaron que, hasta el momento, este servicio no habría sido facilitado.

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Una intensa lluvia volvió a sorprender a los vecinos de Villa El Salvador. Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 2 de la madrugada con una ligera lluvia, pero aumentaron su intensidad cerca de las 4 a. m., generando preocupación entre los residentes de la zona.

Ante la acumulación de agua, los vecinos tuvieron que sacar sus pertenencias de las viviendas y utilizar baldes para retirar el agua y evitar que continuara ingresando a sus hogares.

Asimismo, los residentes señalaron que, al comunicarse con Sedapal para solicitar ayuda, no habrían recibido la asistencia esperada. Según indicaron, la empresa habría señalado que la emergencia correspondía a un desastre natural y que su intervención no estaría contemplada en este tipo de situaciones.

VECINOS ALARMADOS POR LLUVIAS

La situación, que se ha vuelto recurrente en la zona, obligó nuevamente a los vecinos a retirar sus pertenencias de sus viviendas para evitar que fueran afectadas por el ingreso del agua. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, algunos objetos terminaron dañados debido a la inundación. “Ya el basurero ha ido llevando las ropas mojadas, algunas cosas más pequeñas, todavía nos falta sacar muchas cosas de adentro, todo lo que se ha malogrado”, indicó vecina afectada.

Asimismo, los vecinos señalaron que la ayuda de Sedapal ha sido escasa, pues hasta el momento no habrían recibido una solución concreta ante el problema. “Estamos llamando, vuelves a llamar a Sedapal y ya te cortan, vas allá y te hacen esperar, no entiendo que tenemos que esperar”, manifestó.