Plan Escudo bajo la lupa: ¿está funcionando la estrategia contra la extorsión al transporte?

Tras la puesta en marcha del “Plan Escudo”, impulsado por el Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reforzó la presencia de policías y militares en los patios de maniobras de distintas empresas de transporte, además del acompañamiento de efectivos en algunas unidades.

Sin embargo, pese a la implementación de estas medidas, los resultados no serían los esperados. En los últimos días se han registrado dos nuevos ataques contra empresas de transporte, lo que evidencia que las organizaciones criminales continúan operando pese al despliegue de seguridad dispuesto por el Estado.

CUESTIONAMIENTOS CONTRA EL PLAN ESCUDO

Ante esta situación, Julio Campos, dirigente de transporte, cuestionó las medidas implementadas por el Gobierno y pidió reforzar la atención en materia de seguridad para los transportistas. “Queremos más fuerza, más énfasis, que puedan ellos presentar nuevas estrategias y estar presentes todos los dirigentes (...), lo que se necesita es proteger la vida del ser humano”, indicó.

Asimismo, Campos señaló que la medida estaría orientada principalmente a acaparar titulares y generar un impacto mediático, pero que este efecto no se estaría reflejando en resultados concretos en materia de seguridad. “Estamos viendo que solo es foto para la publicidad, ¿para qué?, eso es lo que nosotros no entendemos, lo que nosotros queremos es que nos protejan”, agregó.