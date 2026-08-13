"Línea 91" paraliza sus funciones tras ataque a chofer: evalúan paro de transportes

La criminalidad continúa atacando a los transportistas en Lima pese a que ya inició el “plan escudo” impulsado por el gobierno. Esta vez la empresa Nuevo Horizonte S.A., conocida como “Línea 91”, fue atacada por delincuentes dejando al chofer y a un escolar heridos, debido a ello, la empresa ha paralizado sus operaciones para hoy y mañana.

“PLAN ESCUDO”: ¿ES EFICIENTE?

Julio Bretoneche, representante de los transportistas en Lima, señaló que en los dos patios de maniobras de la empresa no hay presencia militar, pues no están incluidos en el Plan Escudo del gobierno. En su opinión, el plan no está funcionando porque no se ha revisado de manera correcta la coyuntura: “Si pones militares en unos patios y en otros no, los delincuentes van a decir que unas empresas están seguras y otras no”, manifestó, debido a que el plan no cubre todas las empresas atacadas por extorsionadores.

Ante la ola de criminalidad, se está evaluando un paro de transportistas que incluiría a el transporte urbano e interprovincial: “Los mototaxistas y los representantes de conductores me han llamado para solidarizarse y nos han invitado a reuniones con ellos”, explicó Bretoneche.

“No sé cuan fuerte sea el plan escudo, pero si no es equitativo para todos no está funcionando. No se tienen los resultados que se quiere”, manifestó el representante de transportistas.

NUEVO ATAQUE A CHOFER

El día de ayer, un conductor que se encontraba en una de las unidades de la “Línea 91” tuvo que ser llevado de emergencia por las graves heridas producto de los dos disparos recibidos por sicarios.

Por ahora, los conductores no han querido mostrar su identidad ante el temor de los ataques de organizaciones criminales, sin embargo, manifestaron que se sienten atemorizados porque no pueden salir a trabajar con tranquilidad, pues cada día se atenta contra la vida: “la autoridad debe ponerse la mano al pecho y poner medidas más fuertes. Esto afecta a todos los peruanos”, señaló una mujer cobradora.