¿Cuánto cuesta armar una mochila de emergencia? Conoce qué debe contener

Ante la posibilidad de que ocurra un sismo, contar con una mochila de emergencia puede marcar la diferencia durante las primeras horas después de un desastre. Por eso, un equipo de Panamericana Televisión salió a las calles para conocer cuánto cuesta reunir los principales productos necesarios y encontramos opciones para distintos presupuestos.

Entre los artículos indispensables se encuentran una radio a pilas o recargable, agua, alimentos no perecibles, linterna, baterías, botiquín, manta, silbato, artículos de higiene y herramientas multiusos.

Asimismo estos productos se pueden encontrar con facilidad y de diferentes precios y tamaños. Con una selección básica de artículos, el costo aproximado para armar una mochila de emergencia puede llegar a los 86 soles, una inversión que busca prevenir mayores dificultades frente a una eventual emergencia.

¿CUÁNTO CUESTA CADA PRODUCTO INDESPENSABLE?

Uno de los elementos recomendados son las radios, estos elementos pueden servir para mantenerse informados luego de un desastre. Asimismo se pueden encontrar modelos recargables, con panel solar o con linterna incorporada, cuyos precios oscilan entre los 17 y 20 soles. En el caso de las linternas, los precios van desde los 7 soles, mientras que otros modelos con mayor potencia y funciones adicionales pueden costar hasta 25 soles.

Otro elemento indispensable es el botiquín, que permite atender lesiones menores durante las primeras horas. Los modelos más económicos parten desde los 8 soles, mientras que los más completos pueden alcanzar los 28 soles.

MOCHILA DE EMERGENCIA DE 86 SOLES

Por otro lado, se encontró una mochila de emergencia por 30 soles, con espacio para almacenar agua y diferentes compartimentos. A este monto se suman dos botellas de agua por 6 soles, latas de atún por 12 soles, galletas por 3 soles, una radio y pilas por 20 soles, una linterna por 7 soles y un botiquín básico por 8 soles. En total, reunir estos productos representa un gasto aproximado de 86 soles.