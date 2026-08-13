Familia pide justicia: Escritor fue asesinado, presuntamente, por su sobrino

Lamentablemente, el periodista, escritor y gestor cultural, Juan José Soto Bacigalupo, falleció tras recibir dos puñaladas en la puerta de su casa, ubicada en el distrito de Barranco. La familia responsabiliza al sobrino de 30 años de la víctima, pues asegura que Soto Bacigalupo ya recibía amenazas de este joven.

PODRÍA LIBRARSE DEL CASTIGO

Actualmente, el acusado está cumpliendo prisión preventiva de nueve meses, pero las autoridades podrían considerarlo inimputable, pues su defensa asegura que sufre problemas mentales. Cabe señalar que este sujeto ya estuvo preso en Canadá y Estados Unidos, según narró la familia.

La hermana del periodista señala que la familia clama justicia, pues este sujeto premeditó este crimen: “Que sigan las investigaciones y que la justicia obre porque tienen todas las pruebas en su poder”, explicó.

LAMENTAN PARTIDA DE ESCRITOR PUES ERA SOSTÉN DE LA FAMILIA

Añadió que la víctima acompañaba a su madre y también velaba por su hermana que tiene un problema de salud mental. “Él era el único hermano que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado para mi madre y la familia”, dijo entre lágrimas. Dijo también que es una lástima que el acusado sea encubierto por sus padres, pese a los delitos que ya ha cometido antes.

Finalmente, comentó que esta pérdida no solo les ha afectado psicológicamente, sino que también económicamente. Añadió que han recibido ayuda de personas solidarias que los han acompañado en esta situación difícil, pese a que no son familia. Juan José Soto iba a publicar su poema “Palabras sobre los abismos” al día siguiente de su asesinato. Sin embargo, recibió un homenaje de sus amigos, así como en algunas provincias del país como en Chiclayo.