SJM: sicarios irrumpen en fiesta de empresario y dejan tres personas heridas

En Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, una fiesta terminó con escenas de terror. Un promotor realizó una fiesta de cumpleaños en plena calle, donde había toldos instalados para recibir a los asistentes, pero una balacera cambió el panorama de festejo.

“Acabábamos de llegar a la fiesta, de pronto hubo una ráfaga de disparos, entonces cayeron todos al suelo. Yo corrí afuera, y cuando [se calmó] regreso y veo a mi amigo, a un señor y otro joven en el suelo ensangrentados. Son tres a los que les cayó la bala”, explicó una asistente que prefirió no dar su identidad.

TRES HERIDOS DE BALA

Según los asistentes, el lugar estaba resguardado por dos personas armadas, sin embargo, en medio de la celebración dos motos lineales llegaron y sus ocupantes realizaron varios disparos contra los asistentes, ocasionando que tres personas resulten heridas. Las víctimas presentan lesiones en el fémur, el brazo y un roce de bala en la cabeza.

En el lugar se observaron ocho casquillos de bala, lo que evidencia la violencia del ataque. Llama la atención que este incidente ocurrió pese a que el evento contaba con personal de seguridad. Cabe señalar que el promotor suele realizar mensualmente eventos chicha con fines de lucro.