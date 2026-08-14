Delincuentes agreden a vigilante que intentó frustrar robo de autopartes en Ate

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un grupo de delincuentes agredió a un vigilante que intentó frustrar el robo de autopartes de un vehículo en el distrito de Ate.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, en una calle de la urbanización Los Portales, cuando el vigilante realizaba su ronda habitual. Según las imágenes, los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo rojo e intentaron sustraer autopartes de una unidad estacionada en la zona.

Al percatarse de la presencia del vigilante, los sujetos intentaron darse a la fuga. Sin embargo, antes de retirarse, descendieron del vehículo y lo agredieron. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los delincuentes atacaron al trabajador para luego escapar del lugar.

PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Ante lo ocurrido, los vecinos de la zona pidieron mayor seguridad y solicitaron la reposición de rejas para evitar nuevos robos. Asimismo, denunciaron que este tipo de hechos delictivos se ha vuelto una constante en el sector y reclamaron mayores medidas de seguridad al alcalde Franco Vidal.