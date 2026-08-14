Padre de familia fue asesinado a balazos en Puente Piedra: ataque ocurrió frente al hijo de la víctima

Según primeras informaciones, el suceso se registró en la urbanización 9 de Junio, en Puente Piedra. La víctima, Brian Vargas Vílchez, de 35 años, estaba dentro de su camioneta, estacionada frente a su vivienda, cuando fue atacado.

El sicario se acercó caminando hasta el vehículo y disparó. El ataque contra el padre de familia ocurrió frente a su hijo; el pequeño estaba sentado en la parte del copiloto. Tras cometer el crimen, el atacante escapó rápidamente del lugar.

ABANDONARON MOTOCICLETA

El sicario habría corrido hasta una moto lineal, que lo esperaba a unos metros con su cómplice. Ambos emprendieron la fuga con rumbo desconocido, mientras vecinos y transeúntes trataban de auxiliar a la víctima.

Trascendió que la motocicleta que habría sido utilizada por los criminales fue abandonada a unas cuadras y los sujetos huyeron corriendo en dirección a un cerro cercano. La unidad fue llevada a la comisaría para las investigaciones del caso.