Vecinos de Chorrillos indignados: ladrones ingresan a iglesia y se llevan objetos sagrados

La iglesia Virgen de la Familia, ubicada en Chorrillos, fue escenario de un robo registrado la madrugada de ayer. Los ladrones sustrajeron dos copones del Santísimo, objetos utilizados para guardar y distribuir la Eucaristía en las misas.

El hecho generó indignación entre los vecinos. La denuncia fue presentada ante la comisaría de Villa. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar cómo se produjo el ingreso e identificar a los responsables.

BIENES MATERIALES

Los feligreses, muy preocupados por lo sucedido, señalaron que el caso no solo representa un robo de bienes materiales, sino también una afectación a los elementos utilizados durante uno de los principales sacramentos de la Iglesia Católica.

Finalmente, los residentes manifestaron su preocupación por la falta de seguridad en los alrededores del templo. Revelaron que los robos son frecuentes en la zona y solicitaron a la comisaría que el patrullaje policial sea más seguido.