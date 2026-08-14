Comas: lo mata a cuchillazos porque se enteró de que era amante de su esposa

Presunto triángulo amoroso termina en tragedia. Un adulto mayor fue asesinado con un arma punzocortante por un furibundo sujeto tras una fuerte discusión. El suceso se registró en la avenida Parque Zonal, en el distrito de Comas.

La víctima fue identificada como Felipe Reyes Villena (73), quien salía de un hotel con una mujer; en ese momento apareció la actual pareja de la fémina, los dos hombres discutieron y el novio de la dama lo atacó con un arma blanca.

COMISARÍA DE SANTA ISABEL

El anciano recibió varias puñaladas en el pecho y el estómago, muriendo en el lugar, mientras el agresor escapó inmediatamente con dirección a la avenida Central; todo el ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad del hotel.

Minutos después del ataque y en un amplio operativo policial, agentes de la Comisaría de Santa Isabel lograron intervenir en flagrancia al presunto agresor. Peritos de criminalística y el fiscal llegaron al lugar para las diligencias de ley.