Incendio en barbaría del Cercado de Lima: bombero grave al intentar apagar el fuego

En la cuadra 10 de Sebastián Llorente en el Cercado de Lima, se registró un incendio en horas de la madrugada de este viernes 14 de agosto. Producto a la expansión del fuego y con el propósito de intentar apagar las llamas, un bombero quedó grave.

De acuerdo a la información compartida por testigos, el hombre de rojo durante el trabajo que venía realizando salió despedido por los aires, terminando tendido en el pavimento, por lo que, tuvo que ser llevado de inmediato a un establecimiento de salud cercano.

HIPÓTESIS DEL INCENDIO

Aunque el caso se encuentra en investigación, existen dos versiones que están tomando fuerza. La primera es que el siniestro haya sido producto a un cortocircuito. La segunda hipótesis es que las llamas fueron provocadas por una bomba molotov.

En los exteriores del establecimiento hay cámaras de seguridad, por lo que, las imágenes que se entregarán a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) serán importantes para conocer el origen del fuego que ha causado temor entre los vecinos de la zona.

QUISIERON INCENDIAR EL LOCAL DÍAS ATRÁS

Durante su conversación con un equipo de Buenos Días Perú, la propietaria del local reveló que días atrás intentaron incendiar su negocio, sin embargo, las llamas no escalaron a mayores. “La semana pasada la han querido prender. Rociaron petroleó en la barbería”.